La Región Metropolitana sentirá la llegada de la primavera este fin de semana, ya que para esos días se pronostican máximas temperaturas de 25°C, afirmó en Cooperativa el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Brufort.

"La RM, para mañana (jueves) y para el viernes, espera cielo con abundante nubosidad, temperaturas mínimas que van a estar entre los 11 y los 12°C, y máximas entre los 18 y los 20°C, que son agradables", vaticinó.

En tanto, "(para) este fin de semana estamos esperando nubosidad parcial y las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 9°C, mientras que las máximas estarán en torno a los 25°C. Ahí se va a sentir un poquito más la primavera", agregó Brufort.

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