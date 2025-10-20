Delincuentes que chocaron a furgón escolar serán formalizados por homicidio

Mientras continúa la velatón a las afueras del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, la Fiscalía Centro Norte confirmó que los dos delincuentes detenidos por el choque que dejó a un niño de 11 años fallecido serán formalizados por el delito de homicidio y no por cuasidelito, dada la gravedad y las circunstancias del hecho.

El fiscal Fernando García explicó que ambos sujetos son chilenos, mayores de edad y con antecedentes penales.

"Ellos se encuentran actualmente detenidos y pasarán mañana a control de detención. La idea es que enfrenten los cargos por robo con violencia, y que, a raíz del impacto, no se les comunique un cuasidelito de homicidio, sino que directamente homicidio", señaló.

El Ministerio Público adoptó esta calificación penal considerando que los imputados huían tras cometer un robo con violencia en el sector de Patronato y, en esa fuga, impactaron a gran velocidad contra el furgón escolar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, provocando el volcamiento del vehículo que trasladaba a seis alumnos, una auxiliar y el conductor.

El accidente dejó siete heridos y un niño fallecido, estudiante del establecimiento, quien se había reincorporado a clases ese mismo día tras una licencia médica. Los lesionados fueron trasladados a distintos recintos asistenciales donde permanecen fuera de riesgo vital.

Desde el colegio expresaron su consternación por lo ocurrido y comprometieron apoyo psicológico y acompañamiento tanto a la familia de la víctima como a la comunidad escolar. En tanto, durante la noche de este lunes decenas de vecinos y apoderados realizaron una velatón silenciosa frente al colegio, en un ambiente de profundo pesar y conmoción.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Centro Norte y la SIAT de Carabineros, mientras que el control de detención y formalización de los acusados se realizará durante la jornada del martes en el Centro de Justicia de Santiago