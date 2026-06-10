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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Chiguayante: Hombre murió atropellado por la locomoción colectiva

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre de unos 40 años murió al ser atropellado por un bus de la locomoción colectiva a la altura de la Avenida Manuel Rodríguez, entre Esperanza y Porvenir, en la comuna de Chiguayante.

Daniel Carrillo, director de Seguridad Pública del municipio local, señaló que Bomberos y equipos de salud intentaron durante largo rato maniobras de reanimación, pero no lograron salvar la vida del individuo, que cruzó por un paso no habilitado.

"Como municipio hacemos un llamado a quienes circulan peatonalmente a que hagan sus cruces de avenidas como ésta por los pasos habilitados. La
persona (de este caso) cruzó por una zona no habilitada: por el bandejón central", explicó.

 

 

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