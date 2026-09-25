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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Choque entre vehículos SUV provocó caída de poste de luz en San Miguel

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un auto que circulaba a gran velocidad por Salesianos fue chocado por otro al no respetar un semáforo en rojo en Gran Avenida.

La intensidad del impacto lo llevó a volcar y golpear un poste, el que se desplomó y se llevó los cables con él.

Choque entre vehículos SUV provocó caída de poste de luz en San Miguel
 TransporteInforma (X)

Ante la baja altura de los cables, el tránsito se mantiene cortado por Salesianos en dirección al oriente.

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Una fuerte colisión entre dos vehículos SUV provocó la caída de un poste de luz en Avenida Salesianos con Gran Avenida, lo que mantiene el tránsito parcialmente cortado en ese punto de la comuna de San Miguel la mañana de este viernes.

El accidente tuvo lugar cerca de las 3:00 horas, cuando un primer móvil que provenía de la comuna de Lo Espejo, y que aparentemente trasladaba a una persona herida de bala en la mano, se dirigía a gran velocidad por Salesianos hacia el oriente.

Al llegar a Gran Avenida, no respetó un semáforo en rojo, y fue colisionado por otro vehículo SUV que circulaba en dirección al norte, y estaba ocupado por un matrimonio de ciudadanos chinos y un menor de edad.

La intensidad del choque provocó que el primer automóvil volcara, golpeando un poste de luz, el que a su vez, se desplomó y bajó la altura de los cables.

Personal municipal se encuentra resguardando este lugar para que los vehículos no pasen por Salesianos en dirección al oriente. Además, está restringida la acera peatonal de Gran Avenida al norte.

En tanto, todos los involucrados en el siniestro fueron trasladados al Hospital Barros Luco, y a pesar del fuerte impacto, presentan lesiones de carácter leve.

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