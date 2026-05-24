Fatal accidente en Maipú: conductor murió tras perder el control de su vehículo

Un conductor de 44 años murió la mañana de este domingo en la comuna de Maipú, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra una reja de protección peatonal en la intersección de Avenida Segunda Transversal con calle El Alto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el automóvil circulaba de norte a sur y el exceso de velocidad sería una de las causas del accidente. Al enfrentar una curva, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactó violentamente contra una estructura de protección peatonal.

El mayor Danilo Vauhnik, de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, detalló que "Un vehículo que se movilizaba de norte a sur, en este caso, vendría siendo un exceso de velocidad, dobla y en una curvaa, efectivamente se roncea o pierde el control".

"Una de estas rejas, producto del choque, ingresa al automóvil y es donde la persona fallece", añadió el oficial.

Según información preliminar, otras tres personas también se encontraban al interior del automóvil al momento del accidente. Sin embargo, no sufrieron lesiones de gravedad y se trasladaron por sus propios medios hasta un recinto asistencial.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cuyos funcionarios realizan peritajes para establecer la dinámica exacta del accidente y determinar si existieron otros factores involucrados en el hecho.