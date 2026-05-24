Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.7°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Fatal accidente en Maipú: conductor murió tras perder el control de su vehículo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El automóvil impactó contra una reja de protección peatonal en Avenida Segunda Transversal con calle El Alto.

Fatal accidente en Maipú: conductor murió tras perder el control de su vehículo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un conductor de 44 años murió la mañana de este domingo en la comuna de Maipú, luego de perder el control de su vehículo y chocar contra una reja de protección peatonal en la intersección de Avenida Segunda Transversal con calle El Alto.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el automóvil circulaba de norte a sur y el exceso de velocidad sería una de las causas del accidente. Al enfrentar una curva, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactó violentamente contra una estructura de protección peatonal.

El mayor Danilo Vauhnik, de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú, detalló que "Un vehículo que se movilizaba de norte a sur, en este caso, vendría siendo un exceso de velocidad, dobla y en una curvaa, efectivamente se roncea o pierde el control".

"Una de estas rejas, producto del choque, ingresa al automóvil y es donde la persona fallece", añadió el oficial.

Según información preliminar, otras tres personas también se encontraban al interior del automóvil al momento del accidente. Sin embargo, no sufrieron lesiones de gravedad y se trasladaron por sus propios medios hasta un recinto asistencial.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), cuyos funcionarios realizan peritajes para establecer la dinámica exacta del accidente y determinar si existieron otros factores involucrados en el hecho.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada