Un grave accidente protagonizaron un bus de RED y una micro interurbana en el sector poniente de la Región Metropolitana. El choque ocurrió en Camino a Rinconada, en Maipú.

Según informó Carabineros, al menos 11 personas resultaron heridas, quienes fueron derivadas hasta el Hospital El Carmen de esa comuna.

