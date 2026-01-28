Una docena de heridos dejó choque entre un bus y una micro en Maipú
Un grave accidente protagonizaron un bus de RED y una micro interurbana en el sector poniente de la Región Metropolitana. El choque ocurrió en Camino a Rinconada, en Maipú.
Según informó Carabineros, al menos 11 personas resultaron heridas, quienes fueron derivadas hasta el Hospital El Carmen de esa comuna.
