Adolescente está en riesgo vital tras sufrir ataque armado frente a su casa

Un adolescente de 16 años se encuentra internado en riesgo vital en el Hospital Luis Tisné tras ser víctima de un violento ataque armado registrado durante la noche del lunes en la comuna capitalina de Macul.

El hecho ocurrió en la intersección de Las Constelaciones con Calle 7, cuando el menor se encontraba en la vía pública, frente a una plaza y a pasos de su propio domicilio, momento en que fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos que le dispararon a quemarropa antes de escapar del lugar.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los atacantes percutaron al menos tres disparos. Mientras dos de los proyectiles impactaron en las extremidades inferiores del joven, un tercer impacto dio de lleno en su cráneo, dejándolo en una condición de extrema gravedad.

Hasta el momento no se registran personas detenidas, mientras los equipos policiales concentran sus esfuerzos en el empadronamiento de testigos y el levantamiento de registros de cámaras de seguridad del sector.

Investigación en desarrollo

El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal a cargo de las primeras indagatorias en el sitio del suceso, Marcelo Leiva, confirmó que "hay un menor de edad de 16 años que está herido a bala, estamos haciendo diligencias en conjunto con la Policía de Investigaciones, también Carabineros, y en definitiva estamos en pleno desarrollo de diligencias investigativas".

"Son tres disparos que se habrían percutado y el joven tiene tres heridas a bala, una de ellas en la región parietal", señaló el persecutor del ECOH.