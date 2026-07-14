La mitad de las personas ocupadas ganó 680 mil pesos o menos al mes

En el año 2025, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en Chile fue de 962.945 pesos netos mensuales, como monto bruto menos los descuentos por previsión y salud, reveló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sin embargo, los datos mostraron una cifra más baja para la mayoría de las personas con una ocupación, porque el ingreso mediano -representativo de la mitad de la población- llegó a 680 mil pesos al mes.

"Es decir, el 50% de quienes trabajan en el país percibieron ingresos menores o iguales a este monto", explicó el INE sobre los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2025, aplicada entre octubre y diciembre pasados.

Por sexo, los ingresos promedio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.062.864 y $701.985, respectivamente; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $832.566 y $600.253.

Así, la brecha de género es de -21,7%, en desmedro de las mujeres.

El tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, concentró 15,6% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $600.000 a $700.000 y de $700.000 a $800.000, concentraron 10,3% y 7,7% de personas ocupadas, respectivamente. Por otra parte, del total de personas ocupadas, 29,4% recibió ingresos mayores o iguales a $1.000.000, y 4,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

Según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.711.041, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron $1.321.228, $1.019.104 y $534.267, respectivamente.

Respecto del grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentraron el 5,2% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.558.421 y $1.997.562, respectivamente. En tanto, el grupo de trabajadores de los servicios y comercios concentró 21,4% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $583.046 y un ingreso mediano de $529.223.

Regionalmente, los ingresos promedio de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes fueron $1.196.754, $1.102.043 y $1.074.556, respectivamente, por sobre la media nacional ($962.945); mientras que el ingreso mediano de estas mismas regiones fue de $830.350, $800.000 y $740.312, respectivamente.