Crimen en Victoria: Gobierno se querelló por asociación criminal con homicidio

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Gremios y parlamentarios exigían al Ejecutivo invocar la ley antiterrorista en la causa por asesinato del guardia forestal Manuel León.

Tras reunirse con el ministro Luis Cordero, el gerente de la CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, subrayó que el hecho es un ataque terrorista.

Crimen en Victoria: Gobierno se querelló por asociación criminal con homicidio
 Captura
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que durante este lunes se presentó una querella por asociación criminal con homicidio contra quienes resulten responsables del asesinato del guardia forestal Manuel León (60), ocurrido en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

La víctima fatal y su acompañante, César Osorio (50), fueron atacados a disparos la noche del sábado en el sector rural de Selva Oscura, mientras circulaban en una camioneta para realizar rondas de seguridad en un predio de la empresa CMPC.

Si bien el Gobierno no recogió la exigencia de gremios y parlamentarios de la zona por invocar la nueva ley antiterrorista en este caso, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, anticipó que el Ministerio Público reúne antecedentes para un eventual uso de esa normativa.

Además de dar cuenta de la querella, el ministro Cordero aseveró que en las últimas horas, se han obtenido avances significativos en relación con esta causa, los que mantendrá en reserva para no arriesgar el futuro de la investigación.

El secretario de Estado dio un punto de prensa después de reunirse con el gerente general de la CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, quien a su vez, reafirmó que lo ocurrido en Victoria "es un ataque absolutamente terrorista, y tiene que ser investigado de acuerdo a eso".

"Hay que considerar que este ataque fue saliendo a la vía pública, con armas de alto calibre, armas de guerra, disparando a mansalva, y si eso no es un ataque terrorista, ¿qué es?", subrayó el directivo.

