Balacera en Cerro Navia que dejó dos fallecidos estaría relacionada a muerte de "Baby Bandito"

Tras las balaceras que dejaron dos fallecidos este miércoles, personal de la PDI realizó operativos durante esta jornada en cuatro viviendas de la comuna de Cerro Navia.

Aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles, se baraja que estos hechos tendrían relación con el asesinato del reconocido "Baby Bandito", quien fue abatido en la misma comuna en agosto pasado.