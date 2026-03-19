Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.5°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Balacera en Cerro Navia que dejó dos fallecidos estaría relacionada a muerte de "Baby Bandito"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras las balaceras que dejaron dos fallecidos este miércoles, personal de la PDI realizó operativos durante esta jornada en cuatro viviendas de la comuna de Cerro Navia.

Aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles, se baraja que estos hechos tendrían relación con el asesinato del reconocido "Baby Bandito", quien fue abatido en la misma comuna en agosto pasado.

Síguenos en Google News
Las + leídas