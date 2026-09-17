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Tópicos: País | Policial | Casos emblemáticos

Caso Brinks: Cayó mano derecha del líder de la banda que planificó el robo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía sostiene que Mauricio Martínez, alias "El Mandi", trabajó de cerca con el criminal Jaime Beltrán previo al atraco de 2024 en Rancagua.

Presuntamente huyó con los 12 mil millones sustraídos en el asalto y luego ayudó a ocultarlos y repartirlos entre los involucrados.

Caso Brinks: Cayó mano derecha del líder de la banda que planificó el robo
 ATON (archivo)

El nuevo imputado por el millonario robo fue detenido por Carabineros durante un control policial en Peñaflor.

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La Justicia impuso la prisión preventiva a Mauricio Martínez Carrasco, conocido como "El Mandi", imputado por el millonario robo a la empresa Brinks en la ciudad de Rancagua (Región de O'Higgins), perpetrado el 16 de agosto de 2024.

El sujeto, que fue capturado por Carabineros en el marco de un control policial en la comuna de Peñaflor, es sindicado como el brazo derecho de Jaime Beltrán Campos, uno de los líderes de la organización criminal.

En cuanto a su rol durante el asalto, donde los implicados se hicieron con un botín que roza los 12 mil millones de pesos, el fiscal jefe de Análisis Criminal de O'Higgins, Carlos Fuentes, detalló: "Él venía manejando la (camioneta) Hyundai Solati que se llevó el dinero, y además participó en la fase posterior, en el ocultamiento y administración del dinero: las maletas en Punta de Tralca y algunos bienes inmuebles que estamos investigando también".

"Junto con otro sujeto más -que está con orden de detención-, (Martínez Carrasco) se dio a la fuga con el dinero en dirección a la Región Metropolitana, específicamente hacia una parcela, y participó en la repartición del dinero que le correspondía a cada uno de los grupos que se juntaron en esta organización criminal", profundizó el persecutor.

El Ministerio Público formalizó a este sujeto por los delitos de asociación criminal, robo con intimidación, siete delitos de incendio y 19 receptaciones de vehículo motorizado.

"El Mandi" además registra una condena por un robo frustrado a la empresa Prosegur, hecho que fue frenado por la PDI al descubrir que los responsables cavaron un túnel de 15 metros para sustraer más de 24 mil millones de pesos.

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