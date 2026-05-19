En entrevista con El Diario de Cooperativa, Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, entregó detalles de su libro "Duelo por encargo", donde relata el doloroso proceso vivido tras el asesinato de su padre a manos de un sicario en 2020 y la posterior batalla legal por recuperar los terrenos de la familia en Quilpué.

La autora explicó que la obra refleja la dualidad de su tragedia: el crimen encomendado y la pesada carga de buscar justicia frente a la desidia estatal.

Asimismo, denunció las dificultades que enfrentó para recuperar la propiedad familiar, la cual fue loteada ilegalmente por mafias organizadas tras el crimen.

"Hay un mensaje de esperanza, de que las policías pueden actuar bien, pero, por otro lado, en la arista de la recuperación del terreno, ambos gobiernos con los que me tocó tratar —entonces no es un tema de tinte político—, (de) no entender que el fenómeno de las tomas no es lo mismo que correspondía décadas atrás, sino que esconde mafias organizadas", señaló Correa.

LEER ARTICULO COMPLETO