Concón: Hallan cuerpo de hombre desaparecido en desembocadura del Río Aconcagua

Un amplio operativo desplegado por mar, aire y tierra permitió localizar este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 33 años, quien se encontraba desaparecido desde la tarde del viernes tras ingresar al mar en el sector de la desembocadura del Río Aconcagua, en la comuna de Concón, Región de Valparaíso.

La emergencia se activó luego de que un familiar alertara a la autoridad marítima sobre la desaparición, lo que dio inicio a un dispositivo de búsqueda coordinado a través del número de emergencia marítima 137.

El cuerpo fue hallado por un buzo que formaba parte del operativo de rastreo desplegado en la zona.

El capitán de puerto de Valparaíso, capitán de fragata Jacob Silva, informó que "más de 100 personas participaron en esta rebusca, en la que destacó la participación del Bote Salvavidas, Carabineros, la Municipalidad de Concón, equipos del Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada, y todos los medios aéreos de superficie y terrestres que se colocaron a disposición".

"Damos las gracias a todas estas instituciones que nos ayudaron a poder encontrar a la persona que se encontraba desaparecida y de, la de la misma forma, efectuamos un llamado a la comunidad a no bañarse en lugares que no están habilitados para ellos, como es el caso de la desembocadura del río Aconcagua", agregó.

Tras el hallazgo, los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.