Contraloría inició sumario tras detención de alcalde de Vichuquén por conducir ebrio

La Contraloría General de la República inició un sumario luego de la detención del alcalde de Vichiquén, el RN Patricio Rivera, quien fue sorprendido por Carabineros conduciendo en estado de ebriedad durante Fiestas Patrias.

El motivo es indagar si el hecho constituye o no una "posible infracción al DL N° 799, que regula el uso de vehículos fiscales", pues el jefe comunal se desplazaba en un automóvil municipal cuando fue controlado por la policía, que en la prueba respiratoria constató que el geógrafo marcó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo que la ley castiga desde los 0,3 gr/lt.