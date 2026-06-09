"Operación Tokio": Fiscalía Nacional respondió a reportaje y aseguró que derivó informes de la UAF

En respuesta a un reportaje publicado por Ciper, la Fiscalía Nacional afirmó este martes por la noche que sí fueron procesados y derivados a las fiscalías regionales correspondientes los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibidos entre abril de 2024 y mayo de 2026 que contenían alertas bancarias sobre movimientos sospechosos de empresas y sujetos que, según se conoció públicamente la semana pasada, integraban la red de lavado de activos desbaratada en la "Operación Tokio".

"La información contenida en dichos informes fue efectivamente utilizada en investigaciones relacionadas con el financiamiento y las estructuras patrimoniales de organizaciones criminales, incluyendo causas vinculadas al Tren de Aragua", explicó el organismo, que, como ejemplo de lo anterior, recordó un masivo operativo realizado en 2025 que culminó con más de 50 detenidos y el congelamiento de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos.

Asimismo, desestimó eventuales omisiones administrativas, señalando que "la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia ni en el conocimiento personal del Fiscal Nacional", sino que, por el contrario, "estos antecedentes son procesados y distribuidos a través de las unidades especializadas competentes y posteriormente remitidos a las fiscalías regionales encargadas de dirigir las investigaciones correspondientes".