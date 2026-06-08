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Tópicos: País | Policial

Descarada ostentación armada de delincuentes en Cerro Navia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Homenajeando a un colega asesinado apodado "Chuby", grupos se han dedicado a disparar al aire y a detonar fuegos artificiales.

Descarada ostentación armada de delincuentes en Cerro Navia

La exhibición "aún no genera una respuesta del Gobierno", se quejó el alcalde Mauro Tamayo.

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Infernales ráfagas de balazos acompañadas por lanzamiento de fuegos artificiales han tenido lugar durante las últimas horas la intersección de Juan Chacón Corona con Bulgaria, en la comuna de Cerro Navia.

La descarada ostentación de poder de fuego ha quedado reflejada en videos difundidos en redes sociales, grabados en el contexto del velorio de alto riesgo de un delincuente apodado "Chuby"Christian Venegas Vidal, de 27 años, quien fue asesinado el fin de semana en la misma comuna.

La situación mantiene atemorizados e indignados a los vecinos y también al alcalde Mauro Tamayo, que acusa inacción del Gobierno frente a esta "situación terrible".

"Tuvimos balaceras, fuegos artificiales, una arma automática que se demostraba (en los videos) que eran fusiles o subametralladoras haciendo ráfagas de disparos con distintos proyectiles, y eso todavía no genera una respuesta del Gobierno", alegó el jefe comunal.

"¿Cuántos muertos más faltan para que el Gobierno tome en serio los temas de seguridad y genere las acciones concretas para impedir que siga muriendo gente en Cerro Navia?", cuestionó.

A juicio de Tamayo, hasta el momento, "el Gobierno que prometió más seguridad sólo se quedó en una promesa".

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