Detienen a hombre que robó más de $742 mil a mujer de 90 años

Un hombre de 32 años fue detenido por Carabineros en Chañaral, tras robar la cartera de una mujer de 90 años que llevaba más de 742 mil pesos en efectivo, dinero que finalmente fue recuperado junto con el resto de sus pertenencias.

La situación ocurrió en la intersección de las calles Andrés Bello y Simón Bolívar, donde testigos entregaron a Carabineros las características del sospechoso, lo que permitió iniciar un patrullaje por el sector hasta establecer que el hombre había ingresado a un inmueble en las tomas Mac-Iver.

Fue entonces que las autoridades ingresaron al domicilio y realizaron un control de identidad investigativo, tras el cual el sospechoso reconoció haber cometido el robo y señaló el lugar donde había escondido la cartera.

Gracias a esos antecedentes, Carabineros recuperó la totalidad de las especies sustraídas, incluida la cartera y los 742.930 pesos en efectivo, los que fueron devueltos a la víctima bajo la correspondiente cadena de custodia.

Al revisar sus antecedentes, los funcionarios comprobaron que el detenido mantenía una orden de detención vigente por el delito de daños simples, emitida por el Juzgado de Garantía de Caldera. Además, registraba 37 reiteraciones por distintos delitos.

El sujeto quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.