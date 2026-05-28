Detienen en aeropuerto de Santiago a mujeres que viajaban a España con pasajes fraudulentos

Carabineros detuvo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a dos mujeres acusadas de utilizar tarjetas de crédito de manera fraudulenta para comprar pasajes aéreos con destino a Madrid, en España.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 55ª Comisaría de Pudahuel, luego de que una víctima denunciara movimientos desconocidos en su cuenta bancaria y detectara cargos asociados a la compra de boletos internacionales.

Tras revisar los antecedentes y realizar distintas diligencias, los funcionarios lograron identificar a las sospechosas, dos mujeres chilenas de 25 y 26 años. De acuerdo a la información policial, una de ellas no mantenía antecedentes penales, mientras que la otra registraba un prontuario previo.

La investigación permitió establecer además que ambas tenían programado un vuelo para salir del país durante esa misma jornada, por lo que Carabineros desplegó un operativo en el Terminal 2 del aeropuerto en coordinación con personal de la aerolínea.

Las imputadas ya habían realizado el check-in y se encontraban en el sector de migraciones cuando fueron interceptadas por los efectivos policiales, minutos antes de abordar el avión con destino a España.

Por instrucción de la Fiscalía, ambas quedaron a disposición de la justicia para su control de detención y eventual formalización por el delito de estafa y uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Carabineros informó además que las diligencias continúan para establecer el monto total defraudado y determinar si existen otras posibles víctimas vinculadas al caso.