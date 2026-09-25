Detuvieron a sujeto acusado de quemar auto en el antejardín de una casa en Lo Espejo

Carabineros detuvo este viernes un hombre de 48 años acusado de ser el autor material del incendio que destruyó por completo un automóvil en la capitalina comuna de Lo Espejo.

El siniestro tuvo lugar durante la madrugada del pasado 31 de agosto en calle Júpiter.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el individuo vulneró la seguridad de una vivienda al ingresar a la fuerza hasta el sector del antejardín, lugar donde roció elementos combustibles sobre un vehículo marca Chevrolet hasta reducirlo a cenizas con pérdida total.

Frente a la gravedad del ataque, personal especializado de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 11ª Comisaría de Lo Espejo lideró las pericias de empadronamiento y levantamiento de evidencias en el sitio del suceso.

"Lo cual culminó hoy, a través de una investigación conjunta con el Ministerio Público, dando por detenida a una persona de nacionalidad peruana, mayor de edad, el cual mantiene diversos antecedentes policiales", detalló el mayor Nicolás Ortega, jefe de dicha unidad policial.

El detenido fue puesto a disposición de los tribunales competentes, mientras el Ministerio Público mantiene diligencias complementarias para esclarecer el móvil detrás del atentado y determinar las responsabilidades penales del imputado.