OS-7 de Carabineros decomisó 700 kilos de droga en Antofagasta

Mediante dos procedimientos realizados en menos de 24 horas, personal del OS-7 de Carabineros de Antofagasta incautó 700 kilos de droga y detuvo a cuatro personas sospechosas del delito de tráfico.

Según el coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta, el primer operativo se dio durante controles en la Ruta 5 Norte, donde efectivos se percataron de la circulación de "un vehículo que, al parecer, estaba realizando funciones de punta de lanza de un cargamento de droga", el que después de un extenso seguimiento, lograron interceptar en la ciudad de La Serena.

"A raíz de ese mismo procedimiento, se ingresó a un domicilio en Antofagasta y se procedió a una incautación total de 207 kilos de clorhidrato de cocaína", detalló el oficial.

Poco después, durante controles del OS-7 en la ruta B-475, personal "interceptó una camioneta de alta gama que tenía encargo vigente por robo de la ciudad de Santiago, y que portaba en su interior 484 kilos de marihuana, además de ocho kilos de pasta base de cocaína", explicó Muñoz.

Si bien lamentó que los ocupantes de este vehículo se dieron a la fuga, el coronel resaltó que entre ambos operativos, "se incautaron más de 700 kilos de droga, es decir, más de 3,2 millones de dosis, y en dinero, estamos impactando a la organización criminal en más de 530 millones de pesos".

Respecto a la situación penal de los sospechosos, el fiscal Cristián Aguilar adelantó que los cuatro enfrentarán este jueves su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.