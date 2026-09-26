Cinco puntos de drogas fueron desarticulados en Antofagasta

Un operativo del OS7 de Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló cinco puntos de ventas de droga en la comuna de Antofagasta, luego de una investigación de cinco meses que dejó a nueve detenidos y cinco inmuebles allanados.

El general Cristian Montre, jefe de zona de Carabineros Antofagasta, destacó que la"Operación Oceáno", se originó tras "una denuncia anónima a través de Comisaría Virtual. Esa alerta ciudadana fue el punto de partida para que nuestros equipos especializados del OS7 Antofagasta desarrollaran una investigación de cinco meses".

El operativo resultó con la incautación de ketamina, marihuana, clorhidrato de cocaína, más de 500.000 pesos en efectivo y un revólver calibre 38 con encargo vigente por robo.

Asimismo, cinco hombres y cuatro mujeres fueron detenidos, y fueron puestos a disposición de la Justicia.

PDI incautó 81 kilos de marihuana procesada

En paralelo, la Policía de Investigaciones realizó un despliegue en el campamento Mujeres Unidas, en el sector norte alto de la capital regional, donde llegaron para indagar un enfrentamiento armado con 18 disparos vinculados a las bandas internacionales conocidas como "Los Caleños" y "Los Chotas".

En ese contexto, la subprefecta Viviana Rodríguez, jefa de la Brigada Antinarcótico de la PDI, detalló que se incautaron 81 kilos de cannabis procesada y se dio con la "detención de un ciudadano extranjero, mayor de edad, quien no tiene antecedentes policiales, pero sí se encuentra en una situación migratoria irregular en el país".