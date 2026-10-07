Carabineros y funcionarios de seguridad municipal de Ñuñoa desplegaron un operativo en la estación Chile España de la Línea 3 del Metro de Santiago luego de un robo frustrado en un banco Itaú, ubicado en el sector de Irarrázaval con Macul.

Según información preliminar, un delincuente que tuvo que ver con el asalto huyó armado hacia el Metro y al ser detenido se autoinfligió heridas. Esto provocó que la estación permaneciera cerrada durante el operativo.

El comandante Cristian Tabra indicó que, al ingreso de Carabineros en la estación de Metro, "había mucha gente asustada saliendo hacia el exterior, y al llegar al andén, sorprendimos al sujeto, quien estaba en una esquina sin poder escapar, amenazando con un cuchillo, y portando en otra mano un bolso".

Ya que el solitario asaltante se negó a bajar el arma, Carabineros utilizó gas pimienta "para lograr su reducción y en simultáneo, él se había autoinferido un corte a nivel del cuello", por lo que los funcionarios le dieron los primeros auxilios.

Una vez que concretaron la detención, "se logró recuperar un armamento aparentemente de fuego, y se está realizando el conteo del dinero, que supera los 6 millones de pesos", añadió el uniformado.

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