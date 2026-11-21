Cobreloa alzó el título del Ascenso en Santa Laura y celebró su retorno a Primera División
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Cobreloa alzó el título del Ascenso en Santa Laura y celebró con todo el regreso a Primera División, tras vencer por 5-4 en los penales a San Luis de Quillota, después de un partido que terminó sin goles en el tiempo reglamentario.
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