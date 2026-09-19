Detuvieron en el aeropuerto mujer acusada de estafar a 1.500 personas

Una mujer chilena fue detenida por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto, acusada de ser presunta coautora de una masiva estafa piramidal que afectó a 1.500 personas.

De acuerdo a información policial, el esquema operó entre 2023 y 2025 a través de la plataforma "Sunflower Technologies", en la que se ofrecían inversiones con rentabilidades mensuales de entre un 10 y 12 %.

El perjuicio alcanza preliminarmente los 1.000 millones de pesos, publicó T13.

La mujer fue detenida al interior del aeropuerto, cuando realizaba los trámites migratorios para abordar un vuelo con destino a Lima, Perú.

La inspectora Llubixza Lizana, de la Bridec Metropolitana, precisó que la detención se dictó por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ante una inminente fuga y en el marco de la investigación por el delito de estafa.

"La persona detenida era quien reclutaba a las personas, quien los capacitaba y además era quien tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal", afirmó Lizana.

En concreto, la imputada habría organizado eventos en hoteles y realizado capacitaciones dirigidas a los clientes. "Cuando las víctimas invertían en esta plataforma se les indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%", precisó la detective.

Asimismo, la PDI agregó que parte de los fondos fueron transados mediante criptomonedas y efectivo, mecanismos que están siendo investigados como vías utilizadas para sacar el dinero del esquema.

"Sunflower Technologies" dejó de operar en julio de 2025, señaló la PDI.