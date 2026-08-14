Antofagasta: Prisión preventiva para sujeto que atropelló intencionalmente a su expareja

El Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó la prisión preventiva de un sujeto imputado por atropellar intencionalmente a su expareja, de 21 años, y al abuelo de la misma, de 71 años, ataque perpetrado la noche del domingo, en el sector norte de la ciudad.

Durante la audiencia de este jueves, el Ministerio Público formalizó al joven de 21 años por los delitos de femicidio íntimo frustrado, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y daños simples.

Según los antecedentes de la causa, el sujeto llegó en su vehículo al domicilio de la mujer, y "tras sostener una discusión con ella y su abuelo, regresó a su automóvil y lo condujo a gran velocidad en dirección a las víctimas, embistiéndolas fuertemente: primero al adulto mayor, y luego a la joven", detalló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

"Producto de estos hechos, el adulto mayor resultó con lesiones menos graves. Sin embargo, la joven víctima sufrió traumatismos múltiples, todos ellos de carácter grave", relevó el persecutor.

Las lesiones provocadas a la mujer la mantienen internada en riesgo vital en el Hospital Regional de Antofagasta.

Con todo, el tribunal acogió la postura de la Fiscalía en cuanto a que el imputado actuó con dolo homicida y por ende, dictó la prisión preventiva, al considerarlo un peligro para la sociedad y las personas afectadas.

Se fijó un plazo de investigación de 60 días.