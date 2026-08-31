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Tópicos: País | Policial | Homicidios

﻿Adolescente fue imputado por matar a conductor durante balacera en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Se presume que la víctima, de 21 años, fue herida en la cabeza de forma circunstancial, ya que circulaba por el lugar en medio de un tiroteo.

Personal ECOH de la Fiscalía afirma que los disparos respondieron a una disputa territorial por venta de drogas.

﻿Adolescente fue imputado por matar a conductor durante balacera en Puente Alto
 ECOH (X)

El único detenido por el crimen, de 17 años, quedó bajo la cautelar de internación provisoria.

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El Juzgado de Garantía de Puente Alto ordenó la internación provisoria de un adolescente de 17 años, imputado por el crimen de un hombre de 21, quien fue asesinado a tiros cuando se encontraba dentro de un vehículo el pasado 16 de junio.

El homicidio ocurrió cerca de las 21:00 horas de esa jornada, en calle El Rodeo del sector de Bajos de Mena, donde la víctima se encontraba al volante del auto mientras regresaba a su domicilio.

Fue entonces que el imputado y otro sujeto comenzaron a disparar contra una vivienda, al parecer por una disputa territorial por venta de drogas.

La víctima, quien circunstancialmente pasó por el lugar, recibió un impacto balístico en su cabeza, y murió casi de inmediato debido a la gravedad de la lesión.

Al percatarse de lo ocurrido, vecinos llamaron al SAPU, que trasladó al joven hasta el Hospital Sótero del Río, donde ingresó fallecido.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía formalizó al único detenido, y el tribunal decretó su reclusión, además de fijar un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

El otro involucrado en el fatal tiroteo sigue prófugo.

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