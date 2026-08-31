08:54 - | Presidente Kast ante quienes lo culpan del mal momento de Michelle Bachelet en la candidatura a la ONU: Creo que los que dicen eso fueron los que la llevaron a esta situación

08:49 - | Presidente Kast y polémica con Argentina: El Estrecho de Magallanes es chileno, y la soberanía del mismo no está en cuestión. Es algo que claramente tenemos que conversar (con Javier Milei)

08:45 - | Presidente Kast: Han dicho que somos un Gobierno fome, pero hacemos la pega. Tampoco somos un Gobierno triste, y yo no lo siento para nada, soy realista. Estamos ordenando la casa

08:41 - | Presidente Kast: No vamos a quitar ningún derecho adquirido, sino que a trabajar en base a las normas establecidas en materia laboral. Sí queremos ampliar el periodo en el que se consideran las 40 horas semanales en el caso del turismo

08:35 - | Presidente Kast dio un %u201Cno%u201D rotundo a opción de indultar uniformados el 11 de septiembre

08:31 - | Presidente Kast descarta que el Gobierno realice un acto especial en conmemoración por los 53 años del Golpe de Estado: "No hay problema con que se ore ese día, pero nosotros oramos por el Chile de hoy y del futuro"

08:28 - | Presidente Kast y campaña de bots contra la excandidata UDI: No voy a entrar en un debate con Evelyn Matthei, yo pensaba que las cosas habían quedado más bien claras

08:26 - | Presidente Kast y el llamado "rey de los bots": En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor (Fernando Cerimedo), y el Gobierno no tiene asesorías con él, pero sí lo conozco, porque ha acompañado a distintos líderes políticos con quienes me he cruzado

08:17 - | Presidente Kast: No hay espacio para que alguien diga que represento una postura iliberal

08:15 - | Presidente Kast y la reforma de seguridad: No presentamos esto para pasar máquina, como dicen algunos, porque no tenemos mayoría parlamentaria, así que esperábamos un debate

08:13 - | Presidente Kast: Cuando vemos críticas basadas en prejuicios, decimos que quienes las emiten son opinólogos porque no admiten que se equivocaron con otras medidas del Gobierno