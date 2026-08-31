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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast ante críticas de Matthei: "Pensé que las cosas estaba relativamente resueltas"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Mandatario abordó las críticas de la excandidata presidencial, que acusó al Partido Republicano de una "campaña asquerosa" en su contra.

"Hemos conversado en algunas ocasiones, yo le expliqué, le planteé distintas situaciones. Otra cosa es que ella me crea o no me crea", respondió en Cooperativa.

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El Presidente José Antonio Kast afirmó este lunes en Cooperativa que no entrará en un debate con Evelyn Matthei por respeto a quienes la apoyaron en la última carrera presidencial y que "hoy trabajan en el Gobierno".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el Mandatario fue consultado por las declaraciones de la excandidata presidencial de Chile Vamos, quien acusó "una campaña asquerosa" en su contra por parte del Partido Republlicano.

"Yo de Evelyn estoy agradecido, porque más allá de nuestras diferencias, ella nos dio su apoyo para la segunda vuelta. Hemos conversado en algunas ocasiones, yo le expliqué, le planteé distintas situaciones. Otra cosa es que ella me crea o no me crea", respondió el gobernante.

El exrepublicano agregó: "Yo pensé que las cosas habían quedado relativamente resueltas, porque la gran mayoría de las personas que apoyaron a Evelyn Matthei hoy día trabajan en el Gobierno. No quiero entrar en un debate con Evelyn Matthei, por respeto también a esas personas".

"Ahí está Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Diego Paulsen... esas personas están trabajando activamente con el Gobierno. Por lo tanto, ella tiene libertad de opinión y eso es lo que me caracteriza a mí, que cada uno pueda opinar y plantear. Ella tiene un programa de radio, yo no lo he cuestionado jamás, porque está dentro de la libertad de expresión", aseveró.

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