Balacera dejó un fallecido y una mujer herida en Santiago Centro

Un ataque armado dejó a un hombre fallecido y a una mujer herida a bala la noche de este miércoles en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, el primer acontecimiento ocurrió en la esquina de calle Maipú con Chañarcillo, donde la víctima recibió una gran cantidad de disparos y falleció en el lugar.

De manera simultánea, una mujer fue baleada en la intersección de calle Maipú con Mapocho, por lo que fue atendida por personal del SAMU y trasladada hasta un centro asistencial.

Vecinos relataron a Cooperativa haber escuchado al menos tres disparos y ver a un automóvil abandonando rápidamente el sector, antecedentes que están siendo investigados por Carabineros y que refuerzan la tesis de que ambos eventos forman parte de un ataque coordinado.

La policía uniformada y personal de seguridad municipal de Santiago mantienen aislado ambos sitios mientras se realizan los primeros peritajes.