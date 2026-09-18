Ciudadano colombiano murió baleado dentro de su vehículo en Santiago

Un ciudadano colombiano murió baleado este viernes al interior de su vehículo en calle San Diego, en la comuna de Santiago.

Según antecedentes preliminares, la víctima fue atacada desde otro automóvil en movimiento y recibió al menos dos impactos balísticos, que le provocaron la muerte en el lugar.

El inspector Roberto Soto, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, señaló que testigos "escucharon a lo menos dos disparos en el sector" y confirmó que el hombre "se encuentra fallecida dentro del vehículo".

La víctima no registraba antecedentes penales, mientras que el automóvil estaba inscrito a su nombre y no mantenía encargo vigente por robo. La PDI indaga la dinámica del homicidio y trabaja para establecer quiénes participaron en el ataque.