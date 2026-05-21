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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hallaron cadáver al interior del canal Santa Marta en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De forma preliminar, se informó que la víctima, un hombre adulto, estaba maniatada.

Hallaron cadáver al interior del canal Santa Marta en Maipú
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Un trabajador de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) denunció este jueves el hallazgo de un cadáver al interior del canal Santa Marta, en la capitalina comuna de Maipú.

Según la información preliminar de Carabineros, el cuerpo -masculino mayor de edad- fue encontrado maniatado y sin vida al interior del canal, ubicado en Camino Melipilla.

"Al sacar (el cuerpo) del interior, funcionarios pudieron detectar y verificar que esta persona no mantenía signos vitales y, por lo tanto, se trataría de un hallazgo de cadáver que actualmente se encuentra en materia de investigación", detalló el mayor Felipe Schulz.

La víctima fue encontrada sin sus documentos personales, por lo que se trabaja aún en su identificación.

Por instrucción del Ministerio Público, la entidad encargada de realizar las pericias correspondientes será el Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar).

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