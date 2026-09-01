Hombre de 45 años fue asesinado a tiros en la población La Bandera

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el asesinato de un hombre de 45 años, perpetrado la madrugada de este martes en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

El crimen ocurrió cerca de las 03:00 horas, en calle Almirante Latorre con Rivera, donde la víctima fue atacada a disparos en al menos seis oportunidades.

"La víctima recibió un impacto balístico en la zona del tórax, con salida de proyectil" que le dio muerte en el lugar, precisó el fiscal José Manuel Mac-Namara.

Por lo pronto, "se están verificando cámaras y empadronando testigos con la finalidad de establecer en definitiva cuál fue la causa del disparo", así como para dar con el o los responsables del crimen.

Si bien la PDI apunta a un eventual ajuste de cuentas, dado que la víctima registra antecedentes penales, el persecutor añadió que "preliminarmente, no podemos descartar que haya alguna intención de robo: es una de las hipótesis que se está trabajando".