Hombre fue asesinado a puñaladas al enfrascarse en una riña en La Serena

Un hombre fue asesinado al enfrascarse en una riña la noche del sábado en una estación de servicio ubicada en Avenida El Libertador, en el conocido sector de Las Compañías, en La Serena (Región de Coquimbo).

La víctima, que fue apuñalada en reiteradas ocasiones por otro sujeto, fue trasladada de gravedad hasta un recinto de salud, pero falleció producto de las lesiones que sufrió.

"Por instrucción del Ministerio Público, personal la Brigada de Homicidios de la PDI concurrió a a dependencias del Hospital de La Serena, donde en horas de la noche ingresó un sujeto NN, sexo masculino, con heridas cortopunzantes", informó el detective José Cáceres.

"En esos términos se está realizando el trabajo del sitio del suceso, un empadronamiento, a fin de poder establecer la dinámica de los hechos", agregó el jefe de la mencionada unidad.

El Ministerio Público informó, por su parte, que Carabineros detuvo en flagrancia al presunto autor del homicidio, quien pasará a control de detención durante esta jornada.