Hombre fue asesinado a puñaladas en población de Valdivia

Un hombre fue asesinado a puñaladas en una presunta riña ocurrida la madrugada de este domingo en la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.

Según la información policial, el hecho tuvo lugar en una plaza ubicada en la intersección de calle Los Picaflores con Lientur, en la Población Menzel, donde la víctima fue encontrada fallecida producto de una herida cortante en su tórax.

En dicho lugar, un hombre de 51 años de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, admitió ser el autor del crimen.

En su relato, dijo que el hecho se trató de una pelea entre ambos y que su actuar se debió a que el fallecido presuntamente acosó a una de sus hermanas, por lo que terminó agrediéndolo con un arma cortante.

"La víctima, una persona de sexo masculino, se encuentra aún sin identificar. Sin embargo, su identidad será corroborada a través de las pericias correspondientes realizadas por nuestro laboratorio. En cuanto al imputado, se encuentra detenido en situación de flagrancia y será puesto a disposición del Tribunal de Garantía por parte de detectives de esta unidad", detalló el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia.

Debido a que el fallecido no portaba identificación al momento del hallazgo, el Laboratorio de Criminalística Regional se encuentra realizando peritajes dactiloscópicos para establecer su nombre de manera oficial.

El presunto autor del crimen ya fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia para su respectivo control de detención.