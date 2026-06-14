Hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en La Pintana

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI encabeza las diligencias por el crimen de un hombre de 31 años, que recibió al menos dos disparos este domingo, en la comuna de La Pintana.

Pese a que fue trasladado de urgencia desde el pasaje La Tuba a un centro asistencial, la víctima ingresó sin signos vitales al recinto, de acuerdo con el Ministerio Público.

Los antecedentes preliminares indican que "fue abordado por dos sujetos, y uno de ellos procedió a efectuar disparos", según la fiscal Marcela Adasme, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En concreto, el fallecido presenta "dos impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo", aclaró la persecutora.