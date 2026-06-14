Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.6°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en La Pintana

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la Fiscalía, dos sujetos abordaron a la víctima, de 31 años, y uno de ellos lo atacó a disparos.

Hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en La Pintana
 ECOH (X)

La víctima ingresó sin signos vitales a un centro asistencial del sector.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI encabeza las diligencias por el crimen de un hombre de 31 años, que recibió al menos dos disparos este domingo, en la comuna de La Pintana.

Pese a que fue trasladado de urgencia desde el pasaje La Tuba a un centro asistencial, la víctima ingresó sin signos vitales al recinto, de acuerdo con el Ministerio Público.

Los antecedentes preliminares indican que "fue abordado por dos sujetos, y uno de ellos procedió a efectuar disparos", según la fiscal Marcela Adasme, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En concreto, el fallecido presenta "dos impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo", aclaró la persecutora.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada