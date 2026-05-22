Hombre fue asesinado a tiros y luego atropellado en Paine

Un hombre murió tras ser baleado y posteriormente atropellado en el Acceso Sur, a la altura de Los Guindos, en la capitalina comuna de Paine.

Según los antecedentes preliminares, la víctima recibió cuatro impactos de bala antes de ser atropellada.

Las policías aún se trabajan para establecer si el vehículo que pasó por arriba de este hombre corresponde a los mismos atacantes que efectuaron los disparos.