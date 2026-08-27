Hombre fue asesinado con un balazo en la cabeza en domicilio de Coquimbo

Un hombre de 32 años de edad fue asesinado con un balazo en la cabeza al interior de un domicilio ubicado en el Pasaje Mar Negro, en la Villa Portugal de la comuna de Coquimbo.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:45 horas, cuando un grupo sujetos ingresó por la fuerza al inmueble y disparó contra la víctima, para luego huir.

El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI y por la Fiscalía de Coquimbo.