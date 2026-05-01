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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras ser baleado en Cerro Navia: fue atacado mientras compraba comida

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, de 33 años, fue interceptada por un sujeto en motocicleta con quien sostuvo una discusión previa al ataque.

Hombre murió tras ser baleado en Cerro Navia: fue atacado mientras compraba comida
 ATON (referencial)

El herido fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su fallecimiento.

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Un hombre de 33 años murió la noche de este jueves tras ser baleado en la comuna de Cerro Navia, en la intersección de Río Gallego con Los Diaguitas, luego de ser interceptado por un sujeto que se desplazaba en motocicleta mientras la víctima realizaba una compra en un carrito de comida rápida, a metros de su domicilio.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se produjo cuando ambos individuos sostuvieron una discusión, momento en que el atacante extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima.

El herido fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su fallecimiento a raíz de la gravedad de las lesiones.

El inspector Matías Caro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, detalló que "la víctima se encontraba transitando por el pasaje Río Gallego, donde fue interceptado por el imputado, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, mantiene una discusión verbal y posteriormente extrae un arma de fuego disparándole en varias ocasiones".

El funcionario añadió que el presunto autor del ataque corresponde a un sujeto cuya identidad aún no ha sido establecida.

La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido, las que incluyen la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad del sector, con el fin de reconstruir la dinámica del crimen y dar con el paradero del responsable.

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