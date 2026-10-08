Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.5°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Imputado por crimen de carabinero en Quilleco enfrenta hoy su formalización

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ataque ocurrió el domingo, cuando el suboficial mayor —con ascenso póstumo— Jaime Urrea concurrió a verificar una denuncia por violencia intrafamiliar.

Imputado por crimen de carabinero en Quilleco enfrenta hoy su formalización
 ATON
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Para las 11:55 horas de este jueves está programada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles la audiencia de formalización de cargos en contra de Mauricio Cerda Albornoz (58 años), imputado por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros —con ascenso póstumo— Jaime Urrea Burgos.

El crimen ocurrió la noche del pasado 4 de octubre en la comuna de Quilleco, durante la atención de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

Al arribar personal policial al inmueble, el sujeto abrió fuego con una escopeta contra los funcionarios, ocasionando las graves lesiones que terminaron con la vida del funcionario, convertido en el último mártir de Carabineros.

Durante la instancia judicial, el Ministerio Público detallará los cargos definitivos que imputará al detenido, así como las medidas cautelares que solicitará ante el tribunal.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada