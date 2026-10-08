Imputado por crimen de carabinero en Quilleco enfrenta hoy su formalización

Para las 11:55 horas de este jueves está programada en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles la audiencia de formalización de cargos en contra de Mauricio Cerda Albornoz (58 años), imputado por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros —con ascenso póstumo— Jaime Urrea Burgos.

El crimen ocurrió la noche del pasado 4 de octubre en la comuna de Quilleco, durante la atención de un procedimiento por violencia intrafamiliar.

Al arribar personal policial al inmueble, el sujeto abrió fuego con una escopeta contra los funcionarios, ocasionando las graves lesiones que terminaron con la vida del funcionario, convertido en el último mártir de Carabineros.

Durante la instancia judicial, el Ministerio Público detallará los cargos definitivos que imputará al detenido, así como las medidas cautelares que solicitará ante el tribunal.