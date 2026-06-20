La Florida: Balacera en las afueras de centro juvenil religioso dejó un muerto y un menor herido

Una persona murió y un adolescente de 17 años resultó herido durante una balacera ocurrida en las afueras del centro juvenil religioso Don Bosco, ubicado en la comuna de La Florida.

Según información policial, el hecho ocurrió cuando dos sujetos llegaron hasta el recinto para consultar por la supuesta venta de una retroexcavadora.

El guardia de seguridad les indicó que se trataba de una dirección equivocada y les advirtió que en lugar había menores de edad participando de actividades.

Posteriormente, un número indeterminado de personas llegó hasta el lugar y comenzó a amenazar a uno de los sujetos que había realizado la pregunta. La discusión escaló rápidamente y se trasladó hasta el interior del recinto, donde testigos escucharon alrededor de 10 disparos.

Los monitores a cargo de la actividad resguardaron a los niños y adolescentes presentes al ordenarles que buscaran refugio bajo las mesas y bloquear los accesos. Sin embargo, el incidente terminó con un adulto fallecido y un menor herido a bala, quien fue trasladado a un centro asistencial.

La PDI realiza diligencias para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.