Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.9°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

La Florida: Balacera en las afueras de centro juvenil religioso dejó un muerto y un menor herido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El incidente se origina por una presunta venta de una retroexcavadora.

La Florida: Balacera en las afueras de centro juvenil religioso dejó un muerto y un menor herido
 ATON (referencial)

El adolescente herido fue trasladado hasta un recinto asistencial.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una persona murió y un adolescente de 17 años resultó herido durante una balacera ocurrida en las afueras del centro juvenil religioso Don Bosco, ubicado en la comuna de La Florida.

Según información policial, el hecho ocurrió cuando dos sujetos llegaron hasta el recinto para consultar por la supuesta venta de una retroexcavadora.

El guardia de seguridad les indicó que se trataba de una dirección equivocada y les advirtió que en lugar había menores de edad participando de actividades.

Posteriormente, un número indeterminado de personas llegó hasta el lugar y comenzó a amenazar a uno de los sujetos que había realizado la pregunta. La discusión escaló rápidamente y se trasladó hasta el interior del recinto, donde testigos escucharon alrededor de 10 disparos.

Los monitores a cargo de la actividad resguardaron a los niños y adolescentes presentes al ordenarles que buscaran refugio bajo las mesas y bloquear los accesos. Sin embargo, el incidente terminó con un adulto fallecido y un menor herido a bala, quien fue trasladado a un centro asistencial.

La PDI realiza diligencias para establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada