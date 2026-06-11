La Pintana: Hombre falleció tras ser baleado en el cuello

Un hombre que todavía no es identificado murió tras recibir un disparo en el cuello la madrugada de este jueves, en la comuna de La Pintana.

Una testigo que denunció el hecho a Carabineros dijo haber escuchado un único tiro cerca de las 01:30 horas en la población Santo Tomás.

Al salir de su casa, vio a la víctima tendida en la esquina de Edith Magde Huneeus con Las Parcelas, quien presentaba una herida a la altura del cuello, con entrada y salida de proyectil.

Tras las primeras diligencias de Carabineros, el Ministerio Público dispuso el trabajo a la Brigada de Homicidios de la PDI, que está en busca de más testigos o cámaras de vigilancia que hayan registrado el crimen.

El fiscal Alberto Ríos, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), comentó que el personal ya "levantó evidencia hemática del lugar".

Hasta el momento, todo indica que una sola persona perpetró el ataque.