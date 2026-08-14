Lo Prado: discusión entre hermanos terminó con un fallecido

Un trágico episodio de violencia intrafamiliar cobró la vida de un hombre de 33 años al interior de una vivienda en la comuna de Lo Prado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima falleció tras sostener una acalorada discusión con su hermano de 21 años, quien posteriormente se entregó a Carabineros y confesó la autoría del disparo.

Según el testimonio de su padre —único testigo presencial del ataque— a la Fiscalía, el hermano mayor extrajo un machete para intimidar al menor durante la pelea. Ante esta agresión, el joven de 21 años sacó un arma de fabricación artesanal y percutó un disparo directamente en el tórax de la víctima.

Gravemente herido, el hombre de 33 años logró salir hacia la vía pública, donde finalmente se desplomó y falleció a los pocos metros producto de la gravedad de la lesión.

Respecto a la dinámica de los hechos y la relación entre los involucrados, la fiscal Débora Quintana, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que "lo que se produce es una violencia intrafamiliar entre hermanos. Ambas personas involucradas viven en el mismo domicilio y son de nacionalidad chilena. Ambos residen con su padre, quien es el único testigo con el que contamos en estos momentos".

"El papá ha entregado antecedentes que son parte de la investigación, señalando que aparentemente estos hermanos tenían rencillas anteriores", precisó la persecutora.

Tras concretar el ataque, el agresor acudió por sus propios medios hasta una comisaría de Carabineros para entregarse y admitir la autoría del disparo.

Desde el Ministerio Público confirmaron además que la víctima contaba con un amplio prontuario policial e incluso mantenía órdenes de detención vigentes, mientras que el autor del disparo no registraba antecedentes penales.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias en el sitio del suceso y los peritajes balísticos quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).