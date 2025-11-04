Máscara de gorila con ADN: La evidencia clave de Fiscalía en el triple homicidio de La Reina

El caso del triple homicidio en la comuna de La Reina, donde fueron asesinados el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos, continúa en desarrollo este martes con la prisión preventiva de Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke y tío de los jóvenes.

Durante la formalización, la Fiscalía presentó elementos que apuntan a la premeditación y alevosía en el crimen, mientras que la defensa del imputado desestimó las acusaciones como meras especulaciones.

En un punto de prensa tras la audiencia, la fiscal Carolina Remy-Maillet detalló que uno de los puntos centrales de la acusación es el hallazgo de una máscara en la residencia del imputado, la que fue descrita como "una figura de un gorila, un primate, con pelo sintético de color negro".

La fiscal explicó que la máscara, encontrada en la habitación de Ugalde, "presenta material genético, esto es sangre perteneciente a la víctima adulta".

Además, dio cuenta que dicho artículo "fue trasladado por el mismo imputado a ese lugar, no dando ninguna otra explicación por la presencia de ese elemento en dicho lugar, con lo cual es un elemento para nosotros refuerza su participación" en el crimen.

La defensa cuestiona la solidez de las pruebas

Por su parte, el abogado defensor de Jorge Ugalde presentó una versión opuesta, calificando las pruebas del Ministerio Público como "solamente indiciaria".

"No hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas, solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso (...) Nosotros tenemos una versión totalmente distinta", comentó al jurista.

Respecto a la máscara y el material genético, el abogado defensor cuestionó la inferencia directa de culpabilidad, cuestionando el motivo de la compra de este artículo: "¿Qué intención tiene la gente? Disfrazarse para Halloween", afirmó.