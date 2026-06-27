Prisión preventiva para padre e hijo acusados de matar y calcinar a adolescente en Santa María

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un padre y su hijo, de 55 y 24 años, respectivamente, acusados de asesinar y calcinar a un adolescente en la comuna de Santa María, en el Valle de Aconcagua (Región de Valparaíso).

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, el crimen corresponde a una eventual represalia por el robo de una bicicleta.

De acuerdo con su relato, el conflicto se originó el pasado 20 de junio, cuando la víctima supuestamente asaltó al hijo menor de los detenidos, de 16 años.

"Al enterarse su padre y su hermano, comenzaron a planificar una forma de ubicar al joven, que tenía 17 años de edad, y tratar de recuperar las especies (robadas). Ellos mismos señalaron que buscaron algunas personas para que los apoyaran", informó el fiscal Benjamín Santibáñez.

"Es así que el día 23 de junio, alrededor de las 22:00 horas, en el vehículo particular de uno de los imputados se ubicó al menor, lo subieron a la camioneta y lo trasladaron hasta el sector de Rinconada de Guzmán, en la comuna de Putaendo, donde lo agredieron", agregó.

El persecutor indicó que aún "no está claro si (la víctima) falleció y posteriormente la incineraron, o si la incineraron estando viva. Eso es materia que debemos dilucidar a través de la autopsia que tiene que practicar el Servicio Médico Legal".

Santibáñez explicó que el Ministerio Público formalizó la investigación bajo el cargo de homicidio calificado, y que la confesión de los imputados fue clave para dar con el paradero de la víctima.

Alcalde: "Estamos consternados"

El alcalde de Santa María, Claudio Zurita, lamentó el hecho y expresó sentirse "muy tristes, estamos consternados por esta noticia que estamos teniendo. Solamente quiero agradecerle a Carabineros de Chile la rapidez en que han operado".

"Estamos a la espera de datos más científicos, pero estamos muy tristes. Santa María está de duelo y llorando por uno de los nuestros que falleció", agregó.