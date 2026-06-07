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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Sujeto fue detenido tras asesinar a puñaladas a un hombre en El Bosque

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima, de nacionalidad venezolana y sin antecedentes, se encontraba compartiendo en la vía pública con amigos y vecinos cuando fue atacado por uno de ellos.

Carabineros dio con el atacante, un hombre de 28 años de nacionalidad chilena, con antecedentes y orden de detención vigente por otro tipo de delito.

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Un homicidio se registró en la comuna de El Bosque, cuando un sujeto apuñaló a un hombre de nacionalidad venezolana en la vía pública, haciéndolo perder la vida en el Hospital.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada cuando compartía con amigos y vecinos en la vía pública. En ese contexto, uno de los acompañantes lo agredió -sin razón alguna- en dos ocasiones con un arma cortopunzante en la zona del tórax, siendo trasladado al SAPU Cóndores de Chile, donde falleció pese al esfuerzo médico.

El teniente Pablo Jara, de la 39ª Comisaría de El Bosque, precisó que al SAPU Cóndores de Chile "ingresó un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, quien presentó dos lesiones en la región torácica, provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con trabajo de reanimación, fallece en el lugar".

"Luego de realizar diversas diligencias, personal de la misma unidad logra dar con el autor de los hechos, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia", afirmó.

El atacante corresponde a un chileno, de 28 años, con antecedentes y una orden de detención vigente por otro tipo de delito.

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