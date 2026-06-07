Sujeto fue detenido tras asesinar a puñaladas a un hombre en El Bosque

Un homicidio se registró en la comuna de El Bosque, cuando un sujeto apuñaló a un hombre de nacionalidad venezolana en la vía pública, haciéndolo perder la vida en el Hospital.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada cuando compartía con amigos y vecinos en la vía pública. En ese contexto, uno de los acompañantes lo agredió -sin razón alguna- en dos ocasiones con un arma cortopunzante en la zona del tórax, siendo trasladado al SAPU Cóndores de Chile, donde falleció pese al esfuerzo médico.

El teniente Pablo Jara, de la 39ª Comisaría de El Bosque, precisó que al SAPU Cóndores de Chile "ingresó un sujeto de sexo masculino, de nacionalidad venezolana, sin antecedentes, quien presentó dos lesiones en la región torácica, provocadas por un arma cortopunzante, el que luego de unos minutos y con trabajo de reanimación, fallece en el lugar".

"Luego de realizar diversas diligencias, personal de la misma unidad logra dar con el autor de los hechos, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia", afirmó.

El atacante corresponde a un chileno, de 28 años, con antecedentes y una orden de detención vigente por otro tipo de delito.