Trabajador de servicentro fue asesinado en medio de discusión en Pedro Aguirre Cerda

Un trabajador de servicentro fue asesinado durante la madrugada de este miércoles por un grupo de sujetos que se enfrascó en una discusión en el local ubicado en la intersección de Isabel Riquelme con Bascuñán Guerrero, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió cuando dos grupos, en total ocho personas, llegaron hasta el lugar, protagonizando una discusión en la que intervino un bombero, quien fue golpeado de pies y puños por los sujetos.

Un trabajador del lugar, de 23 años, intentó ayudar a su compañero, momento en que recibió al menos cinco disparos por parte de los antisociales, falleciendo posteriormente en el Hospital Barros Luco.

La capitán Paulina Castro precisó que "se trataba de dos grupos que mantenían una discusión y el funcionario del servicentro, al pedirles que se retiraran del lugar, se ofuscaron, lo agredieron y posteriormente le causaron una lesión que posteriormente le provocó la muerte en el Hospital Barros Luco".

A través de un comunicado, Copec lamentó los hechos y explicó que "estamos profundamente consternados por esta tragedia y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, compañeros y al concesionario de la estación, con quienes hemos estado en permanente contacto desde el primer momento".

"Condenamos enérgicamente este acto de violencia, que nos causa un profundo dolor

como compañía, y respaldaremos todas las acciones legales que correspondan para que se identifique y sancione a los responsables", añadieron.

Los sujetos se dieron a la fuga tras el hecho y por el momento no se reportan detenidos.