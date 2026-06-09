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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Tres heridos fueron hallados en estacionamiento del Hospital de Valdivia: Uno murió

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Tres personas aparecieron heridas, dentro de un vehículo, en el sector de estacionamientos del Hospital Regional de Valdivia, y uno de ellos, un joven de 20 años, falleció.

Hugo Leal, subprefecto de la PDI, explicó que el hecho es investigado como "un homicidio con arma de fuego", y que las dos víctimas sobrevivientes que se hallaban en el vehículo "se mantienen sin riesgo vital".

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