Tres heridos fueron hallados en estacionamiento del Hospital de Valdivia: Uno murió

Tres personas aparecieron heridas, dentro de un vehículo, en el sector de estacionamientos del Hospital Regional de Valdivia, y uno de ellos, un joven de 20 años, falleció.

Hugo Leal, subprefecto de la PDI, explicó que el hecho es investigado como "un homicidio con arma de fuego", y que las dos víctimas sobrevivientes que se hallaban en el vehículo "se mantienen sin riesgo vital".