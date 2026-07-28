Un muerto y un herido deja ataque a tiros contra dos personas en situación de calle en Pudahuel
Un sujeto encapuchado percutó al menos cuatro disparos sin mediar provocación mientras las víctimas compartían en una plaza.
Un sujeto encapuchado percutó al menos cuatro disparos sin mediar provocación mientras las víctimas compartían en una plaza.
La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) investiga un ataque armado registrado durante la noche del lunes en la comuna capitalina de Pudahuel, que dejó a una persona fallecida y a otra herida a bala.
El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas en la plaza Arboleda Sur, donde dos hombres en situación de calle se encontraban compartiendo.
"Repentinamente llegó un sujeto desconocido que, al aproximarse a ambas víctimas con su rostro cubierto, les efectuó diversos disparos; a lo menos cuatro, de acuerdo a la evidencia balística encontrada en el lugar", señaló el comisario Vicente Torres, de la BH.
Producto de las lesiones, un hombre de 38 años falleció tras ser trasladado a un centro asistencial, mientras que el segundo afectado resultó con impactos balísticos en las piernas.
Por el momento, la PDI y el Ministerio Público se encuentran realizando diligencias en el sitio del suceso y revisando registros para dar con el paradero del agresor, quien se dio a la fuga tras el ataque.