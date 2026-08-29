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Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afectó a local comercial chino en el centro de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un incendio se registró al interior de un strip center ubicado en la intersección de las avenidas Santa Rosa con Santa Isabel, en la que resultó principalmente afectado un local comercial chino.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, precisó que el fuego afectó a Home Store, donde existían bodegas y variado material inflamable: "Bomberos trabajó principalmente en la contención de esa emergencia y evitar que el fuego se propagara a los locales y a un cité continuo habitacional. No tenemos civiles ni bomberos lesionados".

A la emergencia asistieron 14 compañías y cinco cuerpos vecinos de la región, los que llegaron para controlar las llamas.

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