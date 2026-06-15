Incendio de neumáticos en Cerrillos supera las 24 horas e instala debate sobre fiscalización y control

Más de 24 horas completó el incendio que afecta a una planta procesadora de neumáticos en la comuna de Cerrillos, emergencia que movilizó a cerca de 15 compañías de Bomberos y obligó a evacuar a vecinos del sector.

La magnitud del siniestro llevó a las autoridades a suspender las clases en 16 establecimientos educacionales debido a los efectos que la extensa nube de humo podría generar.

Mientras continúan las labores para extinguir el fuego, autoridades y especialistas ponen foco en las medidas de prevención para evitar este tipo de emergencias, en especial instalaciones que almacenan materiales combustibles como neumáticos y otros residuos industriales.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que el incendio debe abrir una discusión sobre los mecanismos de control y supervisión de este tipo de actividades: "No hay ninguna ciudad que pueda evitar el riesgo de incendio, pero sí se puede minimizar si cada uno hace su pega".

"Lo que corresponde simplemente es fiscalizar. O sea, todo lo que es acumulación de basura, lo que es acumulación de neumáticos de manera ilegal, simplemente hay que erradicarlo. Ahora, si hay depósitos o empresas en el cordón de Santiago que tienen algún grado de peligrosidad, tienen que adoptar las medidas de seguridad para ello", planteó Orrego.

En la misma línea, Marcelo Caverlotti, director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago (Usach), explicó que la ubicación de este tipo de actividades está determinada por los instrumentos de planificación territorial.

"Eso depende de lo que establezca el plan regulador comunal o intercomunal vigente para cada territorio. Estos instrumentos definen el uso del suelo permitido y determinan si una actividad industrial puede o no emplazarse en un determinado sector", señaló.

El académico precisó que cada caso debe evaluarse de manera particular, considerando la zonificación y las normas urbanísticas aplicables.

Riesgos para la salud por exposición al humo

La emergencia también ha generado preocupación por los efectos que la exposición al humo podría tener en la salud de la población.

Jimena Castillo, académica de la Universidad de Santiago, explicó que "cuando se incendian acopios industriales, lo que respiramos no es solamente humo. Respiramos una mezcla de partículas finas, gases tóxicos y compuestos químicos".

La experta indicó que el riesgo aumenta cuando se queman materiales como plásticos, neumáticos, pinturas o solventes, ya que pueden liberar sustancias irritantes, tóxicas y cancerígenas.

Asimismo, advirtió que la exposición puede provocar irritación de ojos y vías respiratorias, tos, mareos, dolor de cabeza y crisis asmáticas, por lo que se recomienda evitar el contacto con el humo, cerrar puertas y ventanas y utilizar mascarillas.